«Gomitolorosa» | il lavoro a maglia che fa bene alle pazienti oncologiche

(Di sabato 11 marzo 2023) È una onlus che promuove la lanaterapia in 20 ospedali italiani. «Lavorare adistrae dpreoccupazioni e aiuta a percepire meno il dolore»

... con il quale porteranno alle aziende e in generale al mondo delle fiere, degli eventi e del... la cena benefica organizzata daonlus. La cena benefica sarà cucinata dai migliori ......anche i risultati dello studio commissionato al BESTA per verificare scientificamente QUANTO ila maglia faccia bene al cervello. Ascolta l'intervista a Sabina Pignataro di '' ...... con il quale porteranno alle aziende e in generale al mondo delle fiere, degli eventi e del... la cena benefica organizzata daonlus. La cena benefica sarà cucinata dai migliori ...

Festa della Donna, la Onlus Gomitolorosa organizza cena di gala ... SuperAbile

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...