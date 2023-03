Gollini | la rivelazione in diretta tv sulla Fiorentina | “Stavo male Napoli invece è una famiglia”

(Di sabato 11 marzo 2023) Pierluigiha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dal suocontro l’Atalanta.Pierluigi, portiere del, ha rivelato inai microfoni di DAZN i momenti difficili vissuti alla, prima di approdare in Campania nel mercato di gennaio. Dopo essere stato scambiato con Sirigu, che è andato a giocare in Toscana,si è aperto senza filtri raccontando come si sentisse mentalmentedurante il suo periodo a Firenze: “Ho vissuto 6 mesi bruttissimi, non avevo più voglia di giocare a calcio,mentalmente, non mi divertivo a giocare a calcio, avevo perso la passione un po’ per l’ambiente e anche per le persone che ho trovato lungo il mio percorso“. Il ...

