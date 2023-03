Gollini | “Ho sempre creduto nelle mie qualità | poi è bello giocare al Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BluLikeSky : Bellissime le parole di Gollini. Quasi commoventi. Felicissimo per lui, l'ho sempre difeso ed ero contento del suo… - cangianie : RT @grisou79: Facciamo un applauso a #Gollini? Sinceramente un po’ di timore c’era, il cambio prima di entrare in campo sa sempre di sfiga… - FrancoMater2 : @Kvarador #Gollini è sempre stato un signor portiere di grande personalità con una grande tecnica di base. Abbiamo due grandi portieri! - sassyagron : RT @MarcoDiMaro: Ottimo esordio per Gollini, 2 parate importanti per lui. Di Lorenzo sempre fondamentale. Kim monumentale, partita perfett… - Luckyluciano971 : RT @MarcoDiMaro: Ottimo esordio per Gollini, 2 parate importanti per lui. Di Lorenzo sempre fondamentale. Kim monumentale, partita perfett… -

Prima volta in campo per Pierluigi, titolare a sorpresa stasera in Napoli - Atalanta . 'Hocreduto nelle mie qualità, quando sei in una squadra come il Napoli tutto viene più facile. Giocare con questi compagni è bello ...... Giampiero Gasperini Gasperini in conferenza stampa: La prima parata dial 72esimo. "Anche ... il Napoli ha grandi chance anche in Champions, ovviamente contanoi sorteggi. "Rrahmani è ...Il gol è il giusto premio per la grande pressione del Napoli,aggressivo. L'Atalanta prova a ... Spazio quindi per l'esordio con la maglia del Napoli per l'ex Pierluigi

Napoli-Atalanta. Gollini, un segno del destino: «Spalletti mi ha ridato la passione per il calcio» ilmattino.it

Prima volta in campo per Pierluigi Gollini, titolare a sorpresa stasera in Napoli-Atalanta. «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando sei in una squadra come il Napoli tutto viene più facile.Gollini 6,5: infortunato Meret, esordisce con la maglia del Napoli. I primi pericoli li corre al 73' ma si trovare prontissimo. Tre occasioni, tre volte si fa trovare prontissimo. Di Lorenzo 6,5: ...