Gollini, esordio da applausi col Napoli: mura Ruggeri e poi esulta. Meno male che… (Di sabato 11 marzo 2023) Pierluigi Gollini ha compiuto un esordio da applausi con il Napoli: il portiere mura Ruggeri e poi esulta Nella serata trionfante del Napoli brilla anche Pierluigi Gollini che ha esordito in maniera egregia. Fino a cinque minuti dall’inizio, il portiere titolare era Meret che poi ha dato forfait per un problema al polso. Messi i guanti in fretta, il portiere ex Fiorentina ha risposto nel migliore dei modi alla chiamata di Spalletti. Dopo una prima parte di gioco in cui non ha visto palla, nella ripresa è salito in cattedra dopo la gemma del vantaggio di Kvaratskhelia. Prima ha detto di no a Muriel e Zapata, poi si è esibito in un grande riflesso su Ruggeri, quando il punteggio era già sul 2-0. Gollini ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Pierluigiha compiuto undacon il: il portieree poiNella serata trionfante delbrilla anche Pierluigiche ha esordito in maniera egregia. Fino a cinque minuti dall’inizio, il portiere titolare era Meret che poi ha dato forfait per un problema al polso. Messi i guanti in fretta, il portiere ex Fiorentina ha risposto nel migliore dei modi alla chiamata di Spalletti. Dopo una prima parte di gioco in cui non ha visto palla, nella ripresa è salito in cattedra dopo la gemma del vantaggio di Kvaratskhelia. Prima ha detto di no a Muriel e Zapata, poi si è esibito in un grande riflesso su, quando il punteggio era già sul 2-0....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioAga91 : Qui entra in gioco #Gollini, che merita elogi perché non è facile giocare a freddo dopo mesi di panchina, contro la… - napolipiucom : Gollini, esordio da applausi col Napoli: mura Ruggeri e poi esulta. Meno male che... #Atalanta #CalcioNapoli… - Giusepp38106562 : Un Napoli immenso Guardo Gollini all’esordio, il Capitano, il broncio del 9, il Georgiano venuto da chissà dove a… - enzo_fenza : Inutile nascondere un poco di appannamento. #Kvara la sblocca da campione, stava diventando dura. Ottimo l'esordio… - sassyagron : RT @MarcoDiMaro: Ottimo esordio per Gollini, 2 parate importanti per lui. Di Lorenzo sempre fondamentale. Kim monumentale, partita perfett… -