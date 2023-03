Gollini | “Era destino debuttare contro l’Atalanta Di Lorenzo e Spalletti mi hanno trasmesso fiducia”

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Probabilmente erapropriola mia ex squadra”. Pierluigiha giocato la sua prima gara ufficiale in azzurro e festeggia il suo battesimo al Maradona proprio di fronte al. “Ovviamente ci ho pensato che era qualcosa di fatale andare in campo propriola squadra del mio passato. Però appena sono entrato in campo ho messo da parte l’emozione e mi sono concentrato solamente sul match”. “Sono fortunato a giocare in questo Napoli – commenta– perchè sono in un gruppo eccezionale di ragazzi che si impegnano in maniera totale in allenamento e poiuna qualità straordinaria. La cosa che mi ha fatto più piacere è quando ci siamo abbracciati all’inizio nel cerchio di ...

Dopo l'esordio con la maglia del Napoli, Pierluigi Gollini ha parlato a DAZN. 'Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del...'

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Napoli-Atalanta, l'ex portiere viola Pierluigi Gollini è tornato anche sul suo addio alla Fiorentina: "Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi ...Avevo perso la passione, è stata dura. Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi preso in giro". Napoli, Gollini esulta: le sue dichiarazioni Il passato è un capitolo chiuso, il futuro - ...