Gollini: «A Napoli ho trovato me stesso, a Firenze mi prendevano in giro» (Di sabato 11 marzo 2023) Il portiere del Napoli, Gollini, titolare oggi contro l’Atalanta per un infortunio all’ultimo minuto di Meret, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad essere sereno e fare la partita che ho fatto”» Quanto ti è diventato automatico dosare il lancio per Osimhen? «Sono cose abbastanza naturali, ci alleniamo sempre tutti alla stessa maniera perché non fa differenza tra titolari e quelli che giocano di meno. Per un giocatore è una cosa che ti aiuta» Vi siete detti qualcosa con Spalletti a fine gara? «E’ stato molto umano con me da quando sono arrivato, i primi sei mesi a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il portiere del, titolare oggi contro l’Atalanta per un infortunio all’ultimo minuto di Meret, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria «Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad essere sereno e fare la partita che ho fatto”» Quanto ti è diventato automatico dosare il lancio per Osimhen? «Sono cose abbastanza naturali, ci alleniamo sempre tutti alla stessa maniera perché non fa differenza tra titolari e quelli che giocano di meno. Per un giocatore è una cosa che ti aiuta» Vi siete detti qualcosa con Spalletti a fine gara? «E’ stato molto umano con me da quando sono arrivato, i primi sei mesi a ...

