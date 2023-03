"Gli scafisti non sono un problema". Sparata-Aprile: in studio è caos (Di sabato 11 marzo 2023) Torna In Onda. Nella puntata di sabato 11 marzo su La7, come ospite c'è Marianna Aprile. È lei a discutere sulla gestione del governo della tragedia avvenuta a Cutro. La giornalista, in studio con Concita De Gregorio e David Parenzo, non esita a puntare il dito. "Fare un Cdm a Cutro è cinismo, essere a pochi metri dalle bare senza portare le condoglianze è cinismo", commenta prima che la conduttrice le chieda la sua opinione sulla festa di compleanno di Matteo Salvini (come se i due fatti fossero legati). "Il karaoke è la degna conclusione di un governo che ha inteso esprimere la loro funzione non portando soluzioni ma lasciando intendere che la soluzione è quella di fermare gli scafisti. Ma gli scafisti non sono un problema". Prima di lei è stato Francesco Storace a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Torna In Onda. Nella puntata di sabato 11 marzo su La7, come ospite c'è Marianna. È lei a discutere sulla gestione del governo della tragedia avvenuta a Cutro. La giornalista, incon Concita De Gregorio e David Parenzo, non esita a puntare il dito. "Fare un Cdm a Cutro è cinismo, essere a pochi metri dalle bare senza portare le condoglianze è cinismo", commenta prima che la conduttrice le chieda la sua opinione sulla festa di compleanno di Matteo Salvini (come se i due fatti fossero legati). "Il karaoke è la degna conclusione di un governo che ha inteso esprimere la loro funzione non portando soluzioni ma lasciando intendere che la soluzione è quella di fermare gli. Ma glinonun". Prima di lei è stato Francesco Storace a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Brusaferro non può più stare a capo della sanità italiana ??? Contro Meloni la sinistra riabilita… - matteosalvinimi : Pene fino a 30 anni per gli scafisti di morte, cooperazione con i Paesi di partenza per fermare i flussi illegali,… - ultimora_pol : Virale sul web il video di un estratto della conferenza stampa di ieri a Cutro, in cui Giorgia #Meloni afferma che… - tatancawar : RT @erretti42: Pure. Oltre a far ridere col globo terracqueo, spaccia un inasprimento di una pena che c’è già: Già oggi, dunque, i 15 anni… - DandiOrsetti : RT @matteosalvinimi: Pene fino a 30 anni per gli scafisti di morte, cooperazione con i Paesi di partenza per fermare i flussi illegali, str… -