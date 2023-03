Gli operatori turistici sorrentini: Cara Santanché, le è piaciuto il treno Arlecchino? Ora provi il Pulcinella (Di sabato 11 marzo 2023) Pubblchiamo la lettera aperta inviata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’associazione regionale del turismo extra-alberghiero, ministro Santanche’per una passeggiata sulla Circumvesuviana Gentile Ministro Santanché Abbiamo seguito con attenzione il suo viaggio sul treno Arlecchino, dalla stazione Ostiense di Roma al museo di Pietrarsa per il decennale della Fondazione Fs. Abbiamo molto apprezzato le parole che Lei ha dedicato al Museo Nazionale Ferroviario, allestito nei locali delle ex Officine di Pietrarsa ,vera icona per la storia delle ferrovie italiane. Ci ha colpiti una Sua dichiarazione: “I treni hanno saputo unire la nostra nazione”. Purtroppo c’è un treno che tristemente non riesce in tale compito. Ci riferiamo alla linea Eav che ” dovrebbe ” raggiungere la Penisola Sorrentina. Diciamo ” ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Pubblchiamo la lettera aperta inviata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’associazione regionale del turismo extra-alberghiero, ministro Santanche’per una passeggiata sulla Circumvesuviana Gentile MinistroAbbiamo seguito con attenzione il suo viaggio sul, dalla stazione Ostiense di Roma al museo di Pietrarsa per il decennale della Fondazione Fs. Abbiamo molto apprezzato le parole che Lei ha dedicato al Museo Nazionale Ferroviario, allestito nei locali delle ex Officine di Pietrarsa ,vera icona per la storia delle ferrovie italiane. Ci ha colpiti una Sua dichiarazione: “I treni hanno saputo unire la nostra nazione”. Purtroppo c’è unche tristemente non riesce in tale compito. Ci riferiamo alla linea Eav che ” dovrebbe ” raggiungere la Penisola Sorrentina. Diciamo ” ...

