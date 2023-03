(Di sabato 11 marzo 2023) E sono 22. Il Napoli supera anche l’ostacolo Atalanta e riporta a 18 punti il distacco dalla seconda posizione. Un successo per 2-0 maturato nel segno di Kvaratskhelia. Il georgiano ha stappato una gara bloccata sullo 0-0 all’ora di gioco: un gol da fenomeno, in cui il numero 77 ha messo a sedere tre difensori bergamaschi, ha messo la partita sui binari azzurri. I partenopei poi chiuso il contenzioso grazie ad uno stacco dida corner. Non la miglior prestazione per i ragazzi di Spalletti: a fare la differenza è ancora una volta la classe superiore dell’organico, assieme alla consapevolezza ormai ineluttabile di poter portare a casa il risultato anche nelle situazioni più intricate. Unica nota storta l’infortunio di Kim Min-Jae, il quale ha abbandonato il rettangolo verde a causa di un dolore al polpaccio. Nonostante ciò il coreano è uscito sulle ...

Spazio_Napoli : Gli chiedono dello Scudetto: la risposta di Rrahmani fa impazzire i tifosi

