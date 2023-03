Gli anchorman voltagabbana di Fox News facevano propaganda a Trump pur sapendo che mentiva

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 marzo 2023) Esiste una regola nel giornalismo. Dice, grosso modo, che un giornalista non deve stare dalla parte di niente che non sia la verità dei fatti. Questa regola è riassunta da un vecchio adagio che dice che se un giornalista incontra una persona che dice che piove e un’altra che dice che c’è il sole, il suo dovere non è dare voce equanimemente all’uno e all’altro, ma aprire la finestra e vedere che tempo fa. Questa regola, questa fissazione per la verità, da tempo è stata derubricata, più o meno in tutto il mondo, a vaga dichiarazione di intenti. È successo un po’ per ragioni di sistema (costi, crisi dell’editoria, ecc) e un po’ perché aprire le finestre è faticoso. Ma soprattutto è successo per ragioni di mercato. Che tempo faccia fuori, davvero, non interessa a nessuno. Interessa solo il tempo che si desidera faccia. Non è un fenomeno del tutto nuovo. Diciamo che risale grossomodo ...