Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Giuliano Palma & The Bluebeaters: per la prima volta in vinile “The Album” - radiocalabriafm : Giuliano Palma & The Bluebeaters - Un grande sole - rockolpoprock : L'album d'esordio di Giuliano Palma & The Bluebeaters venne pubblicato nel 1999 - radiocalabriafm : Giuliano Palma & The BlueBeaters - L'Appuntamento - GammaStereoRoma : Giuliano Palma & The Bluebeaters - Il Cuore È Uno Zingaro -

Lo rende noto l'assessore all'igiene urbana Antonellache ha aggiunto in un suo messaggio "... il mio predecessore Pietro Siracusa, il consigliere Giulio Mannino e Giovanni, per la ..."The Album" ( leggi qui la recensione ), l'esordio discografico datato 1999 di& The Bluebeaters (KingSize Records) viene ora pubblicato per la prima volta, il prossimo 31 marzo, in doppio vinile da Universal Music (per l'estero è prevista una edizione limitata in ......su un manuale ma che mi ha dato la possibilità di conoscere l' autore di "Ho visto un re" e di una canzone "Messico e Nuvole" che prima di conoscerla attribuivo ignorantemente a& The ...

Giuliano Palma & The Bluebeaters, in vinile "The album" Rockol.it

MILANO - "The Album" di Giuliano Palma & The Bluebeaters (KingSize Records) viene pubblicato per la prima volta in vinile, 24 anni dopo la sua uscita, ...“The Album” (leggi qui la recensione), l'esordio discografico datato 1999 di Giuliano Palma & The Bluebeaters (KingSize Records) viene ora pubblicato per la prima volta, il prossimo 31 marzo, in ...