Giulia Salemi lancia un’iniziativa solidale per il suo compleanno | l’invito rivolto ai fan FOTO

(Di sabato 11 marzo 2023)una raccolta fondi per il suo: l’imprenditrice si gode il primo weekend libero con Pierpaoloil prossimo 1 aprile compirà gli anni. Come sempre la nota influencer e imprenditrice. E’ sempre più amata e seguita da intere generazioni, lacontinua con determinazione e creatività a lavorare su importanti progetti. Dalla televisione alla radio,è ormai inarrestabile. Da settembre è al fianco del conduttore Alfonso Signorini in ogni diretta del Grande Fratello Vip col suo tablet per leggere e commentare gli innumerevoli tweet dei fan del noto reality show di Canale 5. Leggi anche –> Davide Donadei, le prime parole dopo l’uscita dal GFVip e il commento di un ex gieffino Le parole della nota ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Amaurys Perez, Giulia Logozzo, Matilde Brandi, Gianluca Costantino e la n… - GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Wilma Goich, Matteo Diamante, Giacomo Urtis e la nostra Giulia Salemi in… - GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pamela Prati, Ilenia Virno, Michael Terlizzi, Luca Salatino e Giulia Sale… - 361_magazine : - Mentalba25GS : @DanielaYasmam Il super potere di Giulia Salemi di commandare le case editrici rimarrà sempre FAMOSA ?? -

e Pierpaolo Pretelli sono partiti insieme (verso una destinazione che non hanno ancora svelato ai follower ), per trascorrere insieme un weekend d'amore . Dopo la crisi ormai passata, i ...... ovvero Tony Baretta LE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery - Le emozioni della quarantesima puntata del 'GfVip' "Postazione Social", i migliori look al 'Grande Fratello Vip' ONE WOMAN ...Proprio durante l'ultima puntata dello show, l' influencer ha fatto una dichiarazione choc che ha lasciato a bocca aperta il compagno dima anche tutti i fan del reality che erano in ...

Giulia Salemi e la tecnologia: «Non comprate i tarocchi... di questi ne ho già buttati via due» leggo.it

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti insieme (verso una destinazione che non hanno ancora svelato ai follower), per trascorrere insieme un weekend d'amore. Dopo la crisi ormai ...Il cast dell'Isola dei Famosi aumenta e tra i naufraghi che partiranno per l'Honduras si uniscono Marco Mazzoli, voce storica della trasmissione radiofonica Lo zoo di 105, e di Giulia Salemi. La ...