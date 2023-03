Giulia De Lellis torna in tv su Real Time con Call Of Beauty

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Med_Insecurity : RT @HorafelixAps: ??16.03 h.18:30?? ??Presentazione del numero 4 di Mediterranean Insecurity?? Con la curatrice @LQuadarellaSanf interverrann… - FabrizioAnselmo : RT @HorafelixAps: ??16.03 h.18:30?? ??Presentazione del numero 4 di Mediterranean Insecurity?? Con la curatrice @LQuadarellaSanf interverrann… - frank887632631 : #GFvip - Pablo00152555 : PILLOLE DI GOSSIP – GIULIA DE LELLIS, DANIELE DEL MORO VS ORIANA MARZOLI:MI ROMPI PERCHE'NON SCOP - AdmSanfelice : RT @HorafelixAps: ??16.03 h.18:30?? ??Presentazione del numero 4 di Mediterranean Insecurity?? Con la curatrice @LQuadarellaSanf interverrann… -

Dein crisi con il fidanzato Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scritto Bianca Balti hot a Belve: 'Il pene mi attrae troppo, è una piaga' Il cast de L'Isola ...Rosica non parla però diDe, ma di 'una delle tante', come a sottolinerare la natura poco monogama dell'ex di Uomini e Donne , già accusato in passato di tradimento proprio dalla De ...Dein crisi con il fidanzato Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scritto Alessia Cammarota incinta del terzo figlio dopo l'aborto. Il retroscena: 'Mi dissero ...

Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scrit leggo.it

Giulia De Lellis non smette di far parlare di sé. La giovane influncer da più di 8 milioni di follower su instagram, torna in tv da protagonista, al timone di un programma dedicato interamente al ...Arriva un nuovo talent sul make-up su Real Time. Si tratta di Call of Beauty con la conduzione di Giulia De Lellis e Manuele Mameli. Di seguito, maggiori dettagli circa questo nuovo talent e il ...