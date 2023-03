Giulia De Lellis e Carlo Gussalli smentiscono i rumor sulla rottura

(Di sabato 11 marzo 2023) In queste oreDeBeretta ha smentito iemersi di recente L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoMagazine_ : Da oggi su Real Time arriva #CallofBeauty, il nuovo talent show con #GiuliaDeLellis e #ManueleMameli! - fmagazine33 : Luca lo avevo seguito nell’edizione insieme a Giulia De Lellis e Ivana facevano morire dal ridere però ora ci sta m… - CrescenzoFilo : RT @heart_kandrakar: Oggi alle 15:50 su Real time non perdetevi il programma #callofbeauty con Giulia de lellis e Manuele Mameli Dei conc… - infoitcultura : Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Damante? L’influencer chiarisce - HeyItsPixi : @adtoomuch Mi ricorda un sacco Giulia De Lellis. A volte penso siano imparentate. ?? Solo io? -

Dee Andrea Damante sono amanti A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona sui social network. A detta dell'ex re dei paparazzi la coppia di Uomini e Donne, per anni al centro di un ...Ilary Blasi e Bastian a cena da Alex Nuccetelli, la provocazione (a Totti): 'Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale...'De, messaggio ad Andrea Damante 'Il mio fidanzato mi salva ...TraDee Andrea Damante è ritornato l' amore Il gossip si è infiammato per pochi giorni quando Fabrizio Corona ha rilevato che Elisa Visari (la compagna di Andrea Damante) avrebbe scoperto ...

Giulia De Lellis, messaggio ad Andrea Damante «Il mio fidanzato mi salva la vita sempre, non a caso ho scelto leggo.it

Giulia De Lellis torna in tv alla conduzione, insieme con il “glam artist delle star” Manuele Mameli, di un nuovo talent show, al via su Real Time dall’11 marzo, ogni sabato alle 16:20, chiamato “Call ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...