Giorgia Soleri e la sua malattia a Pechino Express | l’attacco di Selvaggia Lucarelli | “Stucchevole”

Leggi su tpi

(Di sabato 11 marzo 2023)controtorna a parlare die della sua, che non le ha impedito di partecipare all’ultima edizione didove fa coppia con l’amica influencer Federica Fabrizio. La giornalista già qualche giorno fa si era scagliata contro l’attivista commentando la sua partecipazione al reality show in onda su Sky: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianifica nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare ()”, ...