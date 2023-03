Giorgia Meloni, la Cgil e la mossa che spiazza (Di sabato 11 marzo 2023) Giorgia Meloni va al sindacato. Non è un gioco di parole, ma la sostanza di come nel 2023 la laicità della politica richieda atti di coraggio. Il coraggio d'una premier di centrodestra di esser presente al congresso nazionale della Cgil e di non badare al fatto che la Cgil è reduce da una manifestazione antifascista, senza che in Italia vi sia un pericolo di fascismo. Dopo la manifestazione di Firenze, con la leader del Pd Elly Schlein, con la guida dei 5 Stelle Giuseppe Conte e con Maurizio Landini e la sua Cgil, la scelta della Meloni assume perciò un doppio significato. Il primo, che i pregiudizi per il centrodestra sono superati. E che non vi è nulla di più intelligente di parlare con esponenti, siano essi sindacali o politici, con cui non si è d'accordo. E qui arriviamo al ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023)va al sindacato. Non è un gioco di parole, ma la sostanza di come nel 2023 la laicità della politica richieda atti di coraggio. Il coraggio d'una premier di centrodestra di esser presente al congresso nazionale dellae di non badare al fatto che laè reduce da una manifestazione antifascista, senza che in Italia vi sia un pericolo di fascismo. Dopo la manifestazione di Firenze, con la leader del Pd Elly Schlein, con la guida dei 5 Stelle Giuseppe Conte e con Maurizio Landini e la sua, la scelta dellaassume perciò un doppio significato. Il primo, che i pregiudizi per il centrodestra sono superati. E che non vi è nulla di più intelligente di parlare con esponenti, siano essi sindacali o politici, con cui non si è d'accordo. E qui arriviamo al ...

