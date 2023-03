Ginnastica | Cdm artistica | argento per Giorgia Villa alle parallele asimmetriche

(Di sabato 11 marzo 2023) Baku, 11 mar. - (Adnkronos) - Il primo giorno di finali a Baku (Azerbaijan), sede della terza tappa della Coppa del Mondo di, ha consegnato un podio all'Italia. Il merito è di, che si è classificata al secondo posto nelle parle. L'azzurra si è resa protagonista di un ottimo esercizio totalizzando un punteggio di 14.000. Meglio di lei soltanto la stellina cinese Qiu Qiyuan (14.700). Il podio lo ha completato l'olandese Sanna Veerman (13.766). Alla Milli Gymnastics Arena da segnalare anche il quarto posto di Nicola Bartolini al corpo libero. L'italiano ha messo in atto una buona performance, valutata dai giudici con 13.433 punti. Lo score, tuttavia, non è bastato per sopravanzare il kazako Milad Karimi (14.200), l'ucraino Illia Kovtun ...

Anche in questa gara abbiamo un'azzurra tra le prime riserve, si tratta di Arianna Belardelli (Heaven), finita al decimo posto con il punteggio di 12.833. Il programma di gara proseguirà ...Ancora un'ottima Italia alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania, sede della prima tappa della Coppa del Mondo diartistica. Nuovamente sugli scudi Manila Esposito che, dopo il primo posto di ieri nel volteggio, è arrivata seconda nel corpo libero con il punteggio totale di 13.566. In prima e terza ...Sabato di successi per l'Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo diartistica. Alla Laubitz Arena di Cottbus, in Germania, Manila Esposito ha conquistato il primo trionfo azzurro della manifestazione classificandosi al primo posto nel volteggio: l'azzurra ...

