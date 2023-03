Ginnastica artistica, Nicola Bartolini a tre decimi dal podio in Coppa del Mondo: quarto al corpo libero (Di sabato 11 marzo 2023) Nicola Bartolini non è riuscito a salire sul podio al corpo libero in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinernate riservato alle singole specialità. Il Campione del Mondo 2021, alla sua prima uscita internazionale della stagione e al rientro in pedana dopo l’attacco febbrile che lo aveva costretto a rinunciare alla Serie A lo scorso weekend, si è dovuto accontentare del quarto posto a Baku (Azerbaijan). Il fuoriclasse sardo ha portato in gara un esercizio da 5.4 come nota di partenza (la settima più bassa tra gli otto finalisti) e nonostante una buona esecuzione da 8.033 (la seconda del lotto) non è riuscito ad agguantare ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)non è riuscito a salire sulalin occasione della terza tappa delladel2023 di, il massimo circuito internazionale itinernate riservato alle singole specialità. Il Campione del2021, alla sua prima uscita internazionale della stagione e al rientro in pedana dopo l’attacco febbrile che lo aveva costretto a rinunciare alla Serie A lo scorso weekend, si è dovuto accontentare delposto a Baku (Azerbaijan). Il fuoriclasse sardo ha portato in gara un esercizio da 5.4 come nota di partenza (la settima più bassa tra gli otto finalisti) e nonostante una buona esecuzione da 8.033 (la seconda del lotto) non è riuscito ad agguantare ...

