Ginnastica artistica, Giorgia Villa splendida seconda in Coppa del Mondo! Parallele da podio (Di sabato 11 marzo 2023) Giorgia Villa ha conquistato uno splendido secondo posto alle Parallele asimmetriche in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità andato in scena a Baku (Azerbaijan). La fuoriclasse bergamasca, alla sua prima gara stagionale al di fuori del Bel Paese dopo il convincente debutto in Serie A, si è resa protagonista di un eccellente esercizio sugli staggi ed è stata premiata con il punteggio di 14.000 (5.8 il D Score). Sì tratta dell’ennesimo risultato di rilievo in campo internazionale per la 20enne, tra le grandi leader delle Fate capaci di trionfare nelle gara a squadre degli ultimi Europei e di conquistare la medaglia di bronzo nel team event dei Mondiali 2019. Ottima ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)ha conquistato uno splendido secondo posto alleasimmetriche in occasione della terza tappa delladel Mondo 2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità andato in scena a Baku (Azerbaijan). La fuoriclasse bergamasca, alla sua prima gara stagionale al di fuori del Bel Paese dopo il convincente debutto in Serie A, si è resa protagonista di un eccellente esercizio sugli staggi ed è stata premiata con il punteggio di 14.000 (5.8 il D Score). Sì tratta dell’ennesimo risultato di rilievo in campo internazionale per la 20enne, tra le grandi leader delle Fate capaci di trionfare nelle gara a squadre degli ultimi Europei e di conquistare la medaglia di bronzo nel team event dei Mondiali 2019. Ottima ...

