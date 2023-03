Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku 2023: Giorgia Villa è d’argento alle parallele asimmetriche (Di sabato 11 marzo 2023) Arriva subito una medaglia azzurra dalla prima giornata di finali in quel di Baku, dove è in corso la tappa di Coppa del Modo di Ginnastica artistica. Giorgia Villa è d’argento alle parallele asimmetriche, trovando un 14.000 che le ha permesso di arrendersi solamente alla cinese Qiu Qiyuan, irragiungibile con il suo punteggio di 14.700. Sul gradino più basso del podio ci è invece salita l’olandese Sanna Veerman con 13.766. Giorgia Villa sarà di nuovo in gara domani in finale alla trave insieme a Viola Pierazzini, mentre Arianna Belardelli chiuderà il programma al corpo libero. CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI Medaglia sfumata per poco a Nicola Bartolini, arrivato quarto nell’atto ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Arriva subito una medaglia azzurra dalla prima giornata di finali in quel di, dove è in corso la tappa didel Modo diparle, trovando un 14.000 che le ha permesso di arrendersi solamente alla cinese Qiu Qiyuan, irragiungibile con il suo punteggio di 14.700. Sul gradino più basso del podio ci è invece salita l’olandese Sanna Veerman con 13.766.sarà di nuovo in gara domani in finale alla trave insieme a Viola Pierazzini, mentre Arianna Belardelli chiuderà il programma al corpo libero. CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI Medaglia sfumata per poco a Nicola Bartolini, arrivato quarto nell’atto ...

