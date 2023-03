Gigante maschile Kranjiska Gora 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt in testa, bene Della Vite (Di sabato 11 marzo 2023) Il solito Marco Odermatt è in testa dopo la prima manche di Gigante in quel di Kranjska Gora, tappa Della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero tre, ha fermato il cronometro a 1:07.60, rifilando più di mezzo secondo a tutti i suoi inseguitori. Il primo di questi è lo sloveno Zan Kranjec a +0.53, un centesimo meglio di Henrik Kristoffersen. bene in quarta posizione Stefan Brennsteiner, sceso con il numero tredici. Discreta prova di Filippo Della Vite, che compie qualche sbavatura di troppo ma nonostante questo riesce ad ottenere un piazzamento utile in vista Della seconda manche. Questo a testimonianza del livello raggiunto ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Il solito Marcoè indopo ladiin quel di Kranjska, tappaCoppa del Mondo di sci alpino 2022/. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero tre, ha fermato il cronometro a 1:07.60, rifilando più di mezzo secondo a tutti i suoi inseguitori. Il primo di questi è lo sloveno Zan Kranjec a +0.53, un centesimo meglio di Henrik Kristoffersen.in quarta posizione Stefan Brennsteiner, sceso con il numero tredici. Discreta prova di Filippo, che compie qualche sbavatura di troppo ma nonostante questo riesce ad ottenere un piazzamento utile in vistaseconda. Questo a testimonianza del livello raggiunto ...

