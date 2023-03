(Di sabato 11 marzo 2023) Giulianoritiene lail problema reale dell’di Inzaghi. A proposito del tecnico nerazzurro, sarà fondamentale lacontro ilPROBLEMA ?“A Tutto Campo” su Rai 2 ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri: «L’meritava nel primo tempo di chiudere in vantaggio, poi laha preso una piega diversa. Nella ripresa lo Spezia ci ha provato e alla fine ha vinto la partita. Il problema dell’è la, perché a livello offensivo crea tanto. Non va bene ladi non possesso, ogni volta che gli avversari ripartono l’va in difficoltà. Si difende di reparto a cominciare dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Giannichedda: «Inter, fase difensiva il problema! Porto gara verità» - - Luxgraph : Da Iuliano e Amoruso a Di Canio e Giannichedda: al via il Pix Padel Italy X-perience -

Nell'ultima frazione di gioco torna a brillare la Rapp di, che al 19' sfiora il ... Dopo i primi passi mossi in maglia, il difensore centrale è maturato con quella del Monza , dove ......calciatore e oggi allenatore Giulianoha parlato così della corsa Scudetto: "Se il Napoli riparte come ha finito, per le altre non ce n'è. L'osservato speciale del big match con l'...Nell'ultima frazione di gioco torna a brillare la Rapp di, che al 19' sfiora il ... Dopo i primi passi mossi in maglia, il difensore centrale è maturato con quella del Monza , dove ...