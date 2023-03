Giancarlo De Sisti | “Valcareggi arrivò a mettere in discussione Rivera e Mazzola per farmi giocare”

(Di sabato 11 marzo 2023)Picchio De, 19 stagioni e 478 partite in Serie A, compierà martedì 80 anni… Il grande Campione che ha segnato un epoca ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport che ripercorrono la sua immensa carriera. Di seguito un estratto: … ha finalmente scelto tra Roma e Fiorentina? «No, persisto nell’imbarazzo. Essere nella hall of fame di entrambe le squadre per me è qualcosa di straordinario. A Roma ci sono le mie radici, i parenti, i ricordi. Lo stradone sterrato che percorrevo per girare intorno al muro della chiesa e raggiungere il campo della parrocchia su cui giocavo. Attaccavo le figurine dei calciatori sulla parete dello sgabuzzino, l’unico posto che mi era permesso sporcare. All’epoca sognavo di esordire in Serie A con la Roma. Ho avuto molto di più e stento ancora a crederci. A Firenze mi hanno fatto sentire un ...

picchio deStefano Cappellini per il Venerdì - la Repubblica Se il centrocampistaDegiocasse a pallone oggi, il suo soprannome non sarebbe più Picchio. Perché a Roma, la città dove è nato nel 1943, picchio stava per trottola, in omaggio al suo moto in campo e alla ...

Picchio lo guarda ridendo: «Ao’, e che te lasciamo a piedi». Per me questo è Giancarlo De Sisti. Non facciamo paragoni con i tempi di oggi perché è impossibile, ma già allora trovare una persona così ...Giancarlo, Picchio, De Sisti compie 80 anni oggi, 11 marzo 2023. E racconta non solo il suo straordinario passato nel calcio ma anche una vicenda di famiglia.