(Di sabato 11 marzo 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip è entrata in una fase molto delicata. Queste settimane, infatti, saranno determinanti per la scelta del vincitore. Nelle ultime ore, è stata spostata l’attenzione su un argomento poco trattato: la rivalità traDeDal. La concorrente, durante una concitata conversazione, ha deciso di soffermarsi su alcuni atteggiamenti dell’imprenditore veneto, soprattutto dopo le ultime nomination. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Deconfusa daDal: “Non posso avere paura”De, nelle ultime ore, è apparsa molto infastidita. La concorrente del GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Giaele De Donà intimorita da Daniele Dal Moro: “Non esiste” #gfvip #gfvip7 #gioiellers #oriele #denzzzers #DePisis - Salvato62427733 : Sondaggio stamattina: Nikita Pelizon 47,24% Giaele De Donà 21,49% Daniele Dal Moro 16,10% Andrea Maestrelli 15,1… - ElenaProvenzan3 : L'affetto di Giaele De Donà per il suo gruppo di amiche: - Steev_mai : ma perché de donà giaele sofia parla con il rimbalzo?? è fastidiosissima come cosa aiuto - ElenaProvenzan3 : Le critiche di Giaele De Donà a Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: -

Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno spiegato aDeche qualcuno (gli autori) avrebbe ordinato di coprire i tatuaggi, abbottonare bene le camicie ed evitare gli orecchini troppo grandi.Queste le altre percentuali: 31% per Antonella Fiordelisi, 25% per Nikita Pelizon, 12% perDe, 11% per Alberto De Pisis, 10% per Luca Onestini e 7% per Milena Miconi. Non visualizzi ......60% di share 40puntata: 2.719.000 telespettatori pari al 20,4% di share Il cast completo Alberto De Pisis Andrea Maestrelli Antonella Fiordelisi Daniele Dal Moro Edoardo TavassiDeLuca ...