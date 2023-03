“GF Vip Party”, Soleil Sorge parla dei suoi progetti futuri e sconvolge i fan (Di sabato 11 marzo 2023) News tv. . Soleil Sorge è una modella, showgirl e influencer nata a Los Angeles e crescita in Abruzzo. Soleil è nota al pubblico per essere stata corteggiatrice e scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne 2017. Poi è stata concorrente della casa Grande Fratello Vip 2021. Una volta usciata dalla casa più spiata d’Italia, Soleil è stata opinionista a La Pupa e il Secchione Show e poi ospite speciale in Honduras a l’Isola dei Famosi 2022. Attualmente conduce il GF Vip Party. E proprio durante una puntata del suo programma, parlando di progetti futuri, la bella Soleil ha letteralmente sconvolto i suoi fan: ecco cosa vorrebbe fra un paio di anni.



