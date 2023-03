GF Vip, la reazione di Oriana all’ennesimo rifiuto di Daniele di avere rapporti con lei (Di sabato 11 marzo 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano ormai arrivati ai ferri corti. Dopo l’ennesima, violenta litigata avvenuta dopo la scorsa puntata del reality show, infatti, i due gieffini non si rivolgono la parola e Daniele soprattutto si è reso protagonista di una rivelazione alquanto di pessimo gusto nei confronti della bella venezuelana. Ha detto infatti senza mezzi termini cosa ha fatto Oriana quando lui non si è mostrato disponibile ad andare a letto con lei. GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: nuova violenta lite Daniele Dal Moro ha deciso categoricamente di non fare ses*o nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e anche questo è motivo di scontro con Oriana Marzoli, che invece vorrebbe. “L’ultima volta che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7Marzoli eDal Moro sembrano ormai arrivati ai ferri corti. Dopo l’ennesima, violenta litigata avvenuta dopo la scorsa puntata del reality show, infatti, i due gieffini non si rivolgono la parola esoprattutto si è reso protagonista di una rivelazione alquanto di pessimo gusto nei confronti della bella venezuelana. Ha detto infatti senza mezzi termini cosa ha fattoquando lui non si è mostrato disponibile ad andare a letto con lei. GF Vip 7,Dal Moro eMarzoli: nuova violenta liteDal Moro ha deciso categoricamente di non fare ses*o nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e anche questo è motivo di scontro conMarzoli, che invece vorrebbe. “L’ultima volta che ...

