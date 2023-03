GF Vip e la ‘linea dura’, Ilary Blasi preoccupata per l’Isola dei Famosi: ecco il motivo (Di sabato 11 marzo 2023) Al GF Vip cambia la linea a distanza di sei mesi dall’esordio della settima edizione. Nonostante i richiami, fino a poco tempo fa sempre molto pacati, i Vipponi si sono spesso lasciati andare a scivoloni, gaffe, bestemmie e volgarità. Pier Silvio Berlusconi però non ci sta più, tanto da essere intervenuto in prima persona. GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 marzo 2023) Al GF Vip cambia la linea a distanza di sei mesi dall’esordio della settima edizione. Nonostante i richiami, fino a poco tempo fa sempre molto pacati, i Vipponi si sono spesso lasciati andare a scivoloni, gaffe, bestemmie e volgarità. Pier Silvio Berlusconi però non ci sta più, tanto da essere intervenuto in prima persona. GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

