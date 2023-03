Gf Vip 7 | Matteo Diamante difende Nikita Pelizon | “Sta diventando l’agnello sacrificale | ma…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 marzo 2023) L’ingresso dinella Casa del Gf Vip come ospite ha dato modo adi riavvicinarsi al suo ex fidanzato. L’ex coppia, che abbiamo avuto modo di vedere in una edizione di Ex on the Beach, ha passato molto tempo insieme, confrontandosi e confidandosi. Un clima sereno e disteso che pochi telespettatori speravano di vedere. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi prima di mettere piede nella Casa di Cinecittà non aveva rilasciato commenti molto lusinghieri verso la modella triestina, anzi…, soprattutto i primi mesi del reality show, ha spesso lanciato frecciatine velenose verso la sua ex, mettendo in guardia George Ciupilan, suo grande amico, il quale durante la permanenza nella Casa di Cinecittà aveva particolarmente legato con la ...