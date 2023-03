GF Vip 7, le prime parole di Donnamaria dopo la squalifica: “Sposerò Antonella” (Di sabato 11 marzo 2023) La prima intervista di Edoardo Donnamaria è stata concessa a RTL 102.5, in occasione della rubrica incentrata sullo spettacolo. Naturalmente si è affrontata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, in particolare la squalifica e la relazione con Antonella Fiordelisi. L’ex gieffino ha svelato anche cos’ha fatto nelle prime ore da “libero” e ha fatto sapere a tutti le sue intenzioni con la schermitrice. Secondo lui, infatti, Antonella sarebbe la donna perfetta per lui e per questo vorrebbe sposarla. Grande Fratello Vip 7: le prime parole di Edoardo dopo la squalifica rimediata nella settima edizione del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti piuttosto discutibili, Edoardo Donnamaria si è collegato con RTL ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) La prima intervista di Edoardoè stata concessa a RTL 102.5, in occasione della rubrica incentrata sullo spettacolo. Naturalmente si è affrontata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, in particolare lae la relazione conFiordelisi. L’ex gieffino ha svelato anche cos’ha fatto nelleore da “libero” e ha fatto sapere a tutti le sue intenzioni con la schermitrice. Secondo lui, infatti,sarebbe la donna perfetta per lui e per questo vorrebbe sposarla. Grande Fratello Vip 7: ledi Edoardolarimediata nella settima edizione del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti piuttosto discutibili, Edoardosi è collegato con RTL ...

