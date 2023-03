Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan (Di sabato 11 marzo 2023) Durante la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7 il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum, seppur rimproverato numerose volte dal direttore di Chi, ha continuato ad avere atteggiamenti non consoni ad un programma televisivo. Nello specifico, sarebbe stato espulso a causa dei toni con cui si è rivolto alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Seppur la frase da lui pronunciata non è stata la peggiore che gli spettatori hanno ascoltato nell’arco di sei mesi, gli autori non hanno potuto transigere. Dopo la trentottesima puntata, andata in onda il 2 marzo, il reality di Canale 5 si è dovuto conformare ai ‘dettami’ dell’amministratore delegato di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, infatti, non avrebbe affatto gradito lo spettacolo messo in scena dai concorrenti, dettando così una nuova linea ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 marzo 2023) Durante la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7 il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di. Il volto di Forum, seppur rimproverato numerose volte dal direttore di Chi, ha continuato ad avere atteggiamenti non consoni ad un programma televisivo. Nello specifico, sarebbe stato espulso a causa dei toni con cui si è rivolto alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Seppur la frase da lui pronunciata non è stata la peggiore che gli spettatori hanno ascoltato nell’arco di sei mesi, gli autori non hanno potuto transigere. Dopo la trentottesima puntata, andata in onda il 2 marzo, il reality di Canale 5 si è dovuto conformare ai ‘dettami’ dell’amministratore delegato di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, infatti, non avrebbe affatto gradito lo spettacolo messo in scena dai concorrenti, dettando così una nuova linea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - Maria90650420 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan I Donnalisi hanno m… - GiadaGio1586 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan I Donnalisi hanno m… - maqualdietaa : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan I Donnalisi hanno m… - kapatwe : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan I Donnalisi hanno m… -