GF Vip 7, Edoardo Donnamaria: le prime dichiarazioni dopo la squalifica immediata (Di sabato 11 marzo 2023) L’esclusione di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip 7 è stata uno dei momenti più discussi dell’ultima diretta del reality show di Canale 5. dopo essere stato squalificato dalla produzione per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi, l’ex concorrente ha rotto il silenzio in un’intervista a RTL 102.5, raccontando della sua esperienza in Casa e di ciò che ha fatto una vola uscito, siccome non è andato in studio da Alfonso Signorini come gli altri vipponi squalificati. GF Vip 7, le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica Visibilmente molto stanco, nell’intervista con Charlie Gnocchi a RTL 102.5, Edoardo Donnamaria ha detto: “Ho dormito ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) L’esclusione didal Grande Fratello Vip 7 è stata uno dei momenti più discussi dell’ultima diretta del reality show di Canale 5.essere statoto dalla produzione per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi, l’ex concorrente ha rotto il silenzio in un’intervista a RTL 102.5, raccontando della sua esperienza in Casa e di ciò che ha fatto una vola uscito, siccome non è andato in studio da Alfonso Signorini come gli altri vipponiti. GF Vip 7, leparole dilaVisibilmente molto stanco, nell’intervista con Charlie Gnocchi a RTL 102.5,ha detto: “Ho dormito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - InsertoMagazine : Gf Vip i Donnalisi tornano alla carica: “Non siamo finiti…”. L'amore tra Antonella e Edoardo al Grande Fratello Vip… - Gina35415084 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Edoardo Donnamaria non dovrebbe essere in studio lunedì: ecco il motivo e la protesta dei fan I Donnalisi hanno m… - Piovegovernolad : Edoardo Donnamaria torna nella Casa del GF Vip, il gesto choc per Antonella: regia costrett...Altro.… - CinqueNews : #GFvip - #Antonellafiordelisi disperata dopo la squalifica di #edoardodonnamaria a causa del panino -» -