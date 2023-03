Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro rivela alcuni dettagli sull’intimità di Oriana Marzoli Video

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante il duro provvedimento disciplinare che ha colpito Edoardo Donnamaria, nella Casa del Grande Fratello Vip continuano ad andare per la maggiore scivoloni di cattivo gusto da parte diDal. Dopo la sfuriata controavvenuta durante e dopo la diretta di giovedì scorso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontatointimi sull’influencer venezuelana ad Antonella Fiordelisi e a Nikita Pelizon: Ho litigato con lei per questa roba. Si è inca**ata, ma inca**ta. È andata di là, va nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola, te lo dico papale papale. Capisci? Mi sento, ti giuro, come un giocattolo per… vi auguro uomini che parlino di come e quando vi masturbate con le persone con cui non avete rapporto ???? #oriele ...