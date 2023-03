Getafe: Getafe esce ammaccato… e con un bottino (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 10:32:36 Il web è in subbuglio: Quique Sanchez Flores ha parlato in anteprima e ha assicurato che per ottenere un buon risultato contro il cdiz Il Getafe è dovuto salire sull’autobus verso mezzanotte con un corpo dolorante e contuso. Ebbene, non c’è dubbio che i fisioterapisti del team Azulón lavoreranno in questi giorni. Fino a 106?. e con dieci. Ma il ‘Geta’ ha saputo soffrire e ha ottenuto un pareggio che sa un po’ di più. E ancora sul retro di ene nale. L’ultimo giorno sono passato dal diritto a Roberto Soldato e si è piazzato quarto nella classifica storica dei marcatori azulones in Prima Divisione. Ora, con un altro doppio sul proprio conto, è al proprio partner, jamie matache lascia alle spalle per piazzarsi sul podio di questa particolare classifica. Orgoglio a Nuevo Mirandilla Jaime Mata ha parlato dopo la partita e ha ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 10:32:36 Il web è in subbuglio: Quique Sanchez Flores ha parlato in anteprima e ha assicurato che per ottenere un buon risultato contro il cdiz Ilè dovuto salire sull’autobus verso mezzanotte con un corpo dolorante e contuso. Ebbene, non c’è dubbio che i fisioterapisti del team Azulón lavoreranno in questi giorni. Fino a 106?. e con dieci. Ma il ‘Geta’ ha saputo soffrire e ha ottenuto un pareggio che sa un po’ di più. E ancora sul retro di ene nale. L’ultimo giorno sono passato dal diritto a Roberto Soldato e si è piazzato quarto nella classifica storica dei marcatori azulones in Prima Divisione. Ora, con un altro doppio sul proprio conto, è al proprio partner, jamie matache lascia alle spalle per piazzarsi sul podio di questa particolare classifica. Orgoglio a Nuevo Mirandilla Jaime Mata ha parlato dopo la partita e ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaGianmarco : Altro giro, altra doppietta per Enes Unal che al 106' regala il pareggio al Getafe che evita di perdere uno scontro… - UBrignone : RT @DAZN_IT: ???????????????? ???????? ?? al minuto 1??0??6?? Il Getafe pareggia in 10 uomini su rigore dopo 16' di recupero ?? #Unal #LaLiga #DAZN http… - PolideportivoFC : ?????? #SerieA ?????? #Spezia 2-1 #Inter 55' D. Maldini; 87' M. Nzola / 83' R. Lukaku ?????? #LaLiga ?????? #Cadiz 2-2… - RDistrib : @gippu1 Mi aspetto due parole sulle tempistiche di Cadiz - Getafe - DAZN_IT : ???????????????? ???????? ?? al minuto 1??0??6?? Il Getafe pareggia in 10 uomini su rigore dopo 16' di recupero ?? #Unal #LaLiga… -