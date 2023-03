Georgia e Moldavia: i prossimi 'confini' del conflitto russo-ucraino (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre proseguono i combattimenti in Ucraina, aumentano i timori legati all'allargamento del conflitto armato. Al clima di alta tensione che si respira da settimane in Moldavia tra il governo di Chisinau e le forze filorusse in Transnistria si... Leggi su today (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre proseguono i combattimenti in Ucraina, aumentano i timori legati all'allargamento delarmato. Al clima di alta tensione che si respira da settimane intra il governo di Chisinau e le forze filorusse in Transnistria si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Georgia e Moldavia: i prossimi 'confini' del conflitto russo-ucraino - PalermoToday : Georgia e Moldavia: i prossimi 'confini' del conflitto russo-ucraino - JoeCool_____ : @ComunistaRosso Non sei l'unico ad avere questo dubbio. - Silla19841 : RT @OGiannino: Poiché a molti resta oscuro perché a Tiblisi folla protesti invocando la UE, suggerisco il Foglio: come in Moldavia, dietro… - lapersistenza : RT @7hiva: Chi scende in piazza per difendere i propri diritti è un criminale: - in Francia Gilet Gialli - in Italia No GreenPass - in Mol… -