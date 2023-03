Genitorialità in azienda, corsi gratuiti per l’equilibrio mentale di mamme e papà (Di sabato 11 marzo 2023) corsi gratuiti a sostegno della Genitorialità in azienda. E il progetto portato avanti in partnership dalla start up fiorentina Me First per la multinazionale di consulenza BIP con sede a Milano. Perché un’azienda dovrebbe investire sull’equilibrio mentale dei genitori che ci lavorano? A spiegarlo ci pensa Cristina Di Loreto, psicologa e ideatrice della start up fiorentina Me First che sostiene aziende nella valorizzare della Genitorialità dei professionisti, organizzando eventi di formazione sull’empowerment genitoriale a cadenza mensile. La collaborazione tra le due realtà è iniziata l’anno scorso e proseguirà anche nel 2023. “I dati che riguardano la conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo professionale delle madri in Italia sono davvero ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 marzo 2023)a sostegno dellain. E il progetto portato avanti in partnership dalla start up fiorentina Me First per la multinazionale di consulenza BIP con sede a Milano. Perché un’dovrebbe investire suldei genitori che ci lavorano? A spiegarlo ci pensa Cristina Di Loreto, psicologa e ideatrice della start up fiorentina Me First che sostiene aziende nella valorizzare delladei professionisti, organizzando eventi di formazione sull’empowerment genitoriale a cadenza mensile. La collaborazione tra le due realtà è iniziata l’anno scorso e proseguirà anche nel 2023. “I dati che riguardano la conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo professionale delle madri in Italia sono davvero ...

