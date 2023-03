Gazzetta – Leao-Milan, riparte il dialogo: le nuove condizioni di Rafa (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-10 09:56:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Negli ultimi giorni nuovi contatti di Maldini e Massara con i familiari (senza agenti). Il portoghese chiede un quinquennale da 7,5 milioni più altri 2 alla firma: il denaro dei quarti di Champions aiuterà? Leao e il Milan sono tornati a parlare di rinnovo. Così le parole londinesi di Paolo Maldini vanno ascoltate con particolare attenzione: il portoghese ha formulato una nuova richiesta e servono “finanziamenti“ adeguati dalla proprietà per capire se si può davvero arrivare ad una svolta positiva. Nei giorni scorsi Maldini e Massara hanno visto il giocatore e ascoltato la famiglia senza interpellare gli agenti da tempo in gioco in questa vicenda. Una scelta strategica per evitare equivoci, o rimpalli ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-10 09:56:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Negli ultimi giorni nuovi contatti di Maldini e Massara con i familiari (senza agenti). Il portoghese chiede un quinquennale da 7,5 milioni più altri 2 alla firma: il denaro dei quarti di Champions aiuterà?e ilsono tornati a parlare di rinnovo. Così le parole londinesi di Paolo Maldini vanno ascoltate con particolare attenzione: il portoghese ha formulato una nuova richiesta e servono “finanziamenti“ adeguati dalla proprietà per capire se si può davvero arrivare ad una svolta positiva. Nei giorni scorsi Maldini e Massara hanno visto il giocatore e ascoltato la famiglia senza interpellare gli agenti da tempo in gioco in questa vicenda. Una scelta strategica per evitare equivoci, o rimpalli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Leao-Milan, riparte il dialogo: le nuove condizioni di Rafa - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - vampafree : RT @DonKalulu20: Come fate a dar retta alle parole della Gazzetta su Leao dopo la figura di merda che hanno fatto neanche un mese fa Mi pa… - ABalby94 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport la scorsa settimana Maldini e Massara avrebbero avuto contatti per il rinnovo di Leao dirett… - AlbeXIV : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport la scorsa settimana Maldini e Massara avrebbero avuto contatti per il rinnovo di Leao dirett… -