Gazzetta – Carta Covisoc e plusvalenze Juve, ecco cosa c’è scritto (Di sabato 11 marzo 2023) Gazzetta anticipa parte del contenuto della cosiddetta Carta Covisoc, tirata in ballo per le plusvalenze Juve. Il Consiglio di Stato permetterà agli avvocati della difesa di visionare quella che viene chiamata Carta Covisoc, che viene ritenuta estremamente importante per il processo sportivo sulle plusvalenze della Juve. Juve: Carta Covisoc, qual è il contenuto Un documento di sei pagine di cui Gazzetta anticipa una parte del contenuto: Nelle conclusioni poi si aggiunge: “Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023)anticipa parte del contenuto della cosiddetta, tirata in ballo per le. Il Consiglio di Stato permetterà agli avvocati della difesa di visionare quella che viene chiamata, che viene ritenuta estremamente importante per il processo sportivo sulledella, qual è il contenuto Un documento di sei pagine di cuianticipa una parte del contenuto: Nelle conclusioni poi si aggiunge: “Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - pisto_gol : Plusvalenze Juve, la 'carta Covisoc', il contenuto in esclusiva - La Gazzetta dello Sport - TuttoMercatoWeb : Gazzetta svela il contenuto della 'carta segreta': la Juve non viene mai nominata - DaVinciMichelan : RT @FZebrone: La gazzetta: La carta non servirà, inutile per i legali di Cherubini e paratici' A questo punto mi chiedo: perché non mostrar… - abyss_shriek : @triglione72 La carta segreta É la gazzetta. Quella igienica. -