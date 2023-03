Gasperini: “Questo Napoli può aprire un ciclo e arrivare in fondo anche in Champions” (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGian Piero Gasperini parla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Atalanta. Un’Atalanta che ha tirato poco in porta: “anche il Napoli non ha tirato molto. E’ stata una partita molto controllata dalle difese, molto attenta, un tipo di partita sempre più frequente in Questo periodo perché i punti pesano notevolmente. Stavamo facendo la partita giusta e la bravura di Kvara ha cambiato tutto, come è giusto che sia. Se ci possiamo recriminare qualcosa, potevamo fare meglio nelle ripartenze. Però la squadra ha mostrato carattere e personalità fino alla fine. Se riusciamo a fare Questo fino alla fine della stagione, con Questo spirito, recuperando un pò di calciatori possiamo giocarci le nostre chance, anche se siamo un pò ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGian Pieroparla in conferenza stampa nel post-partita di-Atalanta. Un’Atalanta che ha tirato poco in porta: “ilnon ha tirato molto. E’ stata una partita molto controllata dalle difese, molto attenta, un tipo di partita sempre più frequente inperiodo perché i punti pesano notevolmente. Stavamo facendo la partita giusta e la bravura di Kvara ha cambiato tutto, come è giusto che sia. Se ci possiamo recriminare qualcosa, potevamo fare meglio nelle ripartenze. Però la squadra ha mostrato carattere e personalità fino alla fine. Se riusciamo a farefino alla fine della stagione, conspirito, recuperando un pò di calciatori possiamo giocarci le nostre chance,se siamo un pò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto_lobo68 : RT @Rnaples7: Vinto una partita importantissima senza Mario Rui in campo. Costretto Gasperini ad assistere inerme alla grandezza di questo… - andymaefanpage : RT @Rnaples7: Vinto una partita importantissima senza Mario Rui in campo. Costretto Gasperini ad assistere inerme alla grandezza di questo… - MaxColella1 : RT @Rnaples7: Vinto una partita importantissima senza Mario Rui in campo. Costretto Gasperini ad assistere inerme alla grandezza di questo… - tvenerus : RT @Rnaples7: Vinto una partita importantissima senza Mario Rui in campo. Costretto Gasperini ad assistere inerme alla grandezza di questo… - Kekko_2605 : RT @Rnaples7: Vinto una partita importantissima senza Mario Rui in campo. Costretto Gasperini ad assistere inerme alla grandezza di questo… -