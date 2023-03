Gasperini: «Il Napoli può aprire un ciclo, ha una società che cerca di migliorarsi» (Di sabato 11 marzo 2023) Gasperini in conferenza stampa: La prima parata di Gollini al 72esimo. «Anche il Napoli non ha tirato molto, ha fatto gol in una situazione in cui abbiamo perso palla. È stata una partita molto controllata, molto tirata come succede di questi tempi. Purtroppo quell’episodio, la bravura di Kvara che ha cambiato la partita. Potevamo far qualcosina meglio nelle ripartenze. Abbiamo fatto una buona gara. La squadra ha dimostrato personalità, anche dal punto di vista del comportamento. Recuperando Zapata e Muriel, con questo spirito possiamo giocarci il finale». «Meglio fuori casa che in casa, è anche questione di caratteristiche. Il Napoli può aprire un ciclo, ha una società che cerca di migliorarsi, il Napoli ha grandi chance anche in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023)in conferenza stampa: La prima parata di Gollini al 72esimo. «Anche ilnon ha tirato molto, ha fatto gol in una situazione in cui abbiamo perso palla. È stata una partita molto controllata, molto tirata come succede di questi tempi. Purtroppo quell’episodio, la bravura di Kvara che ha cambiato la partita. Potevamo far qualcosina meglio nelle ripartenze. Abbiamo fatto una buona gara. La squadra ha dimostrato personalità, anche dal punto di vista del comportamento. Recuperando Zapata e Muriel, con questo spirito possiamo giocarci il finale». «Meglio fuori casa che in casa, è anche questione di caratteristiche. Ilpuòun, ha unachedi, ilha grandi chance anche in ...

