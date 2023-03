Gasperini: “Fatta una gara giusta, partita persa sui dettagli” (Di sabato 11 marzo 2023) L’Atalanta esce dal Maradona senza punti con la quinta sconfitta nelle ultime sette partite: il Napoli vince 2-0 con due reti nel secondo tempo. Gian Piero Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno. “Anche il Napoli nel primo tempo ha tirato poco, era una partita controllata dalle difese, in questo periodo purtroppo si vedono spesso perché i punti pesano tanto”, afferma il tecnico, “abbiamo fatto la nostra gara, giusta, difendendoci, abbiamo sbagliato qualcosa in ripartenza, passaggi sbagliati, ma ci sta. Le sfide si giocano sui dettagli, come sui due gol. Potevamo pensare di fare risultato. Abbiamo dimostrato attaccamento, ora abbiamo 12 partite e ci giocheremo le nostre occasioni”. La zona Champions ora si allontana e il rendimento casalingo continua ad essere un problema: “Se le cose sono così è anche ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) L’Atalanta esce dal Maradona senza punti con la quinta sconfitta nelle ultime sette partite: il Napoli vince 2-0 con due reti nel secondo tempo. Gian Pierovede il bicchiere mezzo pieno. “Anche il Napoli nel primo tempo ha tirato poco, era unacontrollata dalle difese, in questo periodo purtroppo si vedono spesso perché i punti pesano tanto”, afferma il tecnico, “abbiamo fatto la nostra, difendendoci, abbiamo sbagliato qualcosa in ripartenza, passaggi sbagliati, ma ci sta. Le sfide si giocano sui, come sui due gol. Potevamo pensare di fare risultato. Abbiamo dimostrato attaccamento, ora abbiamo 12 partite e ci giocheremo le nostre occasioni”. La zona Champions ora si allontana e il rendimento casalingo continua ad essere un problema: “Se le cose sono così è anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommymcmvii : Sicuramente in crescita rispetto alle ultime due, soprattutto fisicamente abbiamo alzato il livello nel secondo tem… - Alessan43626162 : RT @UmbertoF97: Ciclo vincente l’ha fatto l’Atalanta. Vincendo cosa? No perché credo di essermi perso la grande incetta di trofei fatta dal… - Jhoel093 : RT @UmbertoF97: Ciclo vincente l’ha fatto l’Atalanta. Vincendo cosa? No perché credo di essermi perso la grande incetta di trofei fatta dal… - luigipropato99 : RT @UmbertoF97: Ciclo vincente l’ha fatto l’Atalanta. Vincendo cosa? No perché credo di essermi perso la grande incetta di trofei fatta dal… - andreamusso97 : RT @UmbertoF97: Ciclo vincente l’ha fatto l’Atalanta. Vincendo cosa? No perché credo di essermi perso la grande incetta di trofei fatta dal… -