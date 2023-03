Gabriel Garko | Concita De Gregorio e Heather Parisi a Belve

(Di sabato 11 marzo 2023)continua il ciclo di puntate in prima serata su Rai 2 con un nuovo appuntamento in programma il 14 marzo, che vedrà Francesca Fagnani alle prese con tre personaggi noti, per differenti ragioni, al mondo della spettacolo. DavideMaggio.it vi svela in anteprima di chi si tratta. Sotto le grinfie della “belva” conduttrice finirà, che arriva da una quasi trionfale avventura a Ballando con le Stelle (gli è mancata soltanto la vittoria, complice anche l’infortunio), programma che l’ha comunque riportato sotto i riflettori. La Fagnani se la vedrà inoltre con una collega giornalista, anche lei conduttrice in tv (di In Onda su La7):De. A completare il terzetto, un nome già reso noto nei giorni scorsi: ...

A grande richiesta torna la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica 'se lo avessero gestito altri conduttori e conduttrici'. Dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip e l'outing fatto a Massimiliano Morra, ecco come si sarebbero comportati altri conduttori e conduttrici con le nuove linee del GF Vip.

