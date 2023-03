Furti al Colosseo | scippa una turista impegnata a farsi un selfie | in arresto 36enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 marzo 2023) . E’ la storia che si è verificata questa settimana sotto il famosissimo monumento nel Centro Storico di Roma, con i turisti che ancora una volta diventano le vittime preferite per borseggiatori e ladri di vario tipo. Questa volta è bastato undi unasotto il, per far partire la rapina da parte di un uomo, che vedendola distratta si è appropriato della borsa e successivamente si è allontanato dall’area archeologica con il maltolto.al, vittima un’altraBasta una fotografia per essere derubati? A quanto pare sì, dentro la città di Roma. Glitori sono in qualunque città, eppure a Roma si muovono abbastanza agevolmente all’interno del Centro Storico capitolino. In tal senso, un uomo di origine romena ha puntato nei ...