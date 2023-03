Fukushima, il Giappone commemora le vittime del disastro nucleare (Di sabato 11 marzo 2023) A dodici anni di distanza, il Giappone commemora l’anniversario della tragedia che ha colpito Fukushima. Era l’11 marzo del 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.1 scatenò uno tsunami di proporzioni gigantesche che si abbatté sulle coste nord del paese, andando a danneggiare la centrale nucleare, attiva, di Fukushima – Daiichi. Le vittime accertate furono ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) A dodici anni di distanza, ill’anniversario della tragedia che ha colpito. Era l’11 marzo del 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.1 scatenò uno tsunami di proporzioni gigantesche che si abbatté sulle coste nord del paese, andando a danneggiare la centrale, attiva, di– Daiichi. Leaccertate furono ... TAG24.

