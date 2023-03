Frattesi nuovo acquisto della Roma | ecco le condizioni del trasferimento

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 marzo 2023) Il Sassuolo si prepara a una partita cruciale contro la, una delle squadre più forti del campionato. Il direttore generale del Sassuolo, Carnevali, ha dichiarato che laè abituata a giocare partite infrasettimanali e quindi non risentirà di questo carico di partite ravvicinate. Tuttavia, se il Sassuolo metterà in campo quello che ha dimostrato ultimamente, potrebbe creare difficoltà allae ottenere un risultato positivo. Ma lanon è l’unica preoccupazione del Sassuolo. La squadra neroverde ha come obiettivo quello di finire il campionato con tranquillità e cercare di migliorarsi sempre. Il Sassuolo deve restare in A, in un campionato difficilissimo, con squadre forti che finiscono impelagate nella zona retrocessione. Non sarà facile, ma il Sassuolo ha tutte le possibilità per centrare questo ...