Francia | un milione in piazza contro la riforma delle pensioni Macron sotto pressione | Incontri i sindacati

(Di sabato 11 marzo 2023) Per l’82% dei francesi, il presidente Emmanueldovrebbe ricevere nei prossimi giorni i leader sindacali per discutere della, attualmente all’esame del Senato. Questo quanto risulta dall’inchiesta “L’Opinion en direct” realizzata da Elabe per Bfmtv. Per oggi intanto si prepara la settima giornata di mobilitazionela, con undi persone atteso inin tutto il paese. Il 79% dei francesi auspica inoltre che il presidente si esprima a breve sul tema, stando all’inchiesta Bfmtv. “Nonvaluto l’insoddisfazione di cui parlate così come le ansie espresse da molti francesi preoccupati di non avere mai una pensione”, aveva scrittoin una lettera divulgata ieri ...

Per l'82% dei francesi, il presidente Emmanuel Macron dovrebbe ricevere nei prossimi giorni i leader sindacali per discutere della riforma delle pensioni, attualmente all'esame del Senato. Questo quan ...