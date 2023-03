Francia, polemica a distanza tra Benzema e Deschamps: l’attaccante dà del pagliaccio all’allenatore (Di sabato 11 marzo 2023) polemica a distanza tra il ct della Francia, Didier Deschamps, e Karim Benzema. In un’intervista rilasciata a Le Parisien, l’allenatore è tornato sull’esclusione del calciatore dai convocati per Qatar 2022: “Ci insulta se dice certe cose. C’è una sola verità e Karim la conosce bene. Il giocatore è arrivato in ritiro già dopo un periodo di inattività, non ero sicuro che potesse partire dal 1? contro l’Australia. Quando Karim si è fatto male, il nostro medico lo ha portato alla clinica Aspetar per una risonanza magnetica. Ho incontrato Karim nella sua stanza con il nostro dottore che era venuto a dirmi il referto della risonanza magnetica. Karim è arrabbiato perché questo Mondiale significava molto per lui. Nella migliore delle ipotesi poteva tornare ad allenarsi il 10 dicembre. Nessuno era contento ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023)tra il ct della, Didier, e Karim. In un’intervista rilasciata a Le Parisien, l’allenatore è tornato sull’esclusione del calciatore dai convocati per Qatar 2022: “Ci insulta se dice certe cose. C’è una sola verità e Karim la conosce bene. Il giocatore è arrivato in ritiro già dopo un periodo di inattività, non ero sicuro che potesse partire dal 1? contro l’Australia. Quando Karim si è fatto male, il nostro medico lo ha portato alla clinica Aspetar per una risonanza magnetica. Ho incontrato Karim nella sua stanza con il nostro dottore che era venuto a dirmi il referto della risonanza magnetica. Karim è arrabbiato perché questo Mondiale significava molto per lui. Nella migliore delle ipotesi poteva tornare ad allenarsi il 10 dicembre. Nessuno era contento ...

