Francia, Deschamps e i veleni con l’Argentina: «Atteggiamenti inaccettabili» (Di sabato 11 marzo 2023) Didier Deschamps e i veleni per la finale dell’ultimo Mondiale tra la sua Francia e l’Argentina: parla il ct transalpino Didier Deschamps, in un’intervista a Le Parisien, è tornato a parlare della finale di Qatar2022 con l’Argentina. LE PAROLE – «Congratulazioni a loro per la vittoria, ma alcuni Atteggiamenti sono inaccettabili. Non ho nessun problema col fatto che abbiano saltato ed esultato, ma il concetto di rispetto non è esistito. Poi ci sono state delle scuse, ma alcune situazioni sono andate troppo oltre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Didiere iper la finale dell’ultimo Mondiale tra la sua: parla il ct transalpino Didier, in un’intervista a Le Parisien, è tornato a parlare della finale di Qatar2022 con. LE PAROLE – «Congratulazioni a loro per la vittoria, ma alcunisono. Non ho nessun problema col fatto che abbiano saltato ed esultato, ma il concetto di rispetto non è esistito. Poi ci sono state delle scuse, ma alcune situazioni sono andate troppo oltre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

