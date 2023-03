Francia, Benzema contro Deschamps: «Buonanotte Didier…» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, nei confronti di Didier Deschamps. Tutti i dettagli Karim Benzema, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato le parole di Didier Deschamps in merito al suo addio alla nazionale francese. Il ct aveva commentato: «C’è solo una verità, Karim lo sa bene. Ha seguito un programma individuale e non ero sicuro di averlo al 100% per la prima partita. Quando si è infortunato il nostro medico l’ha portato a fare una risonanza magnetica ed è tornato in albergo a mezzanotte passata. In ogni caso, non si sarebbe potuto allenare prima del 10 dicembre. Gli avevo detto che non c’era fretta, che poteva organizzare il suo ritorno e quando mi sono svegliato se n’era andato. È stata una sua decisione. Lui stesso mi ha detto che non sarebbe stato pronto. L’ho chiamato dopo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Karim, attaccante del Real Madrid, nei confronti di Didier. Tutti i dettagli Karim, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato le parole di Didierin merito al suo addio alla nazionale francese. Il ct aveva commentato: «C’è solo una verità, Karim lo sa bene. Ha seguito un programma individuale e non ero sicuro di averlo al 100% per la prima partita. Quando si è infortunato il nostro medico l’ha portato a fare una risonanza magnetica ed è tornato in albergo a mezzanotte passata. In ogni caso, non si sarebbe potuto allenare prima del 10 dicembre. Gli avevo detto che non c’era fretta, che poteva organizzare il suo ritorno e quando mi sono svegliato se n’era andato. È stata una sua decisione. Lui stesso mi ha detto che non sarebbe stato pronto. L’ho chiamato dopo ...

Calcio: Benzema attacca Deschamps sui social, 'bugiardo' È ancora polemica tra Karim Benzema e il Ct della Francia, Didier Deschamps. A innescare l'ultimo capitolo della contesa un'intervista rilasciata a Le Parisien dall'allenatore, che spiega il mancato utilizzo dell'attaccante del Real Madrid al Mondiale in Qatar. Benzema fuori dai Mondiali: Karim mette sui social il simbolo del clown alla ricostruzione di Deschamps Riparte la polemica tra il c.t. francese e il Pallone d'Oro 2022. Con il centravanti del Real Madrid che sotto sotto, spera in un cambio alla guida della sua Nazionale