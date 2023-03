“Francesco Totti voleva sposare Noemi Bocchi a breve ma c’è stato un intoppo”: l’indiscrezione e il ruolo di Ilary Blasi (Di sabato 11 marzo 2023) Non c’è tregua nel rapporto ormai concluso tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia è alle prese da mesi con il confronto per gli accordi relativi alla separazione. Una settimana fa Il Corriere Della Sera informava che gli avvocati di entrambe le parti non si parlerebbero neanche più, segno della rottura e della mancanza di un punto di incontro. Per questo motivo Totti e Blasi, secondo le indiscrezioni, dovrebbero tornare in un’aula di tribunale molto presto per discutere sul patrimonio in comune e il mantenimento dei figli Christian, Chanel e Isabel. Nel frattempo le nuove vite amorose dell’ex calciatore e della conduttrice proseguono a gonfie vele. Tanto che, secondo il settimanale Nuovo, Totti vorrebbe sposare presto la compagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Non c’è tregua nel rapporto ormai concluso tra. La coppia è alle prese da mesi con il confronto per gli accordi relativi alla separazione. Una settimana fa Il Corriere Della Sera informava che gli avvocati di entrambe le parti non si parlerebbero neanche più, segno della rottura e della mancanza di un punto di incontro. Per questo motivo, secondo le indiscrezioni, dovrebbero tornare in un’aula di tribunale molto presto per discutere sul patrimonio in comune e il mantenimento dei figli Christian, Chanel e Isabel. Nel frattempo le nuove vite amorose dell’ex calciatore e della conduttrice proseguono a gonfie vele. Tanto che, secondo il settimanale Nuovo,vorrebbepresto la compagna ...

