Francesco Bagnaia verso la Sprint Race: “Ducati, studiamo bene” (Di sabato 11 marzo 2023) La Superbike 2023 è cominciata alla grande per Ducati e la squadra rossa della MotoGP attende di rispondere alla sorella minore nel Motomondiale che sta per iniziare. Ci sarà molto da studiare a Borgo Panigale e sono diversi, nonostante i pronostici vedano la Nuvola Rossa come super favorita dell’anno, gli enigmi da risolvere: la convivenza tra Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, l’attesa di risposte dalla nuova moto in appuntamenti ufficiali e la decifrazione delle Sprint Race, nuovo format che debutterà, dopo la Formula 1, anche nella classe regina delle due ruote. Le parole di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini di Ducati in vista della MotoGP 2023 (Credit foto: MotoGP.com)“In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 marzo 2023) La Superbike 2023 è cominciata alla grande pere la squadra rossa della MotoGP attende di rispondere alla sorella minore nel Motomondiale che sta per iniziare. Ci sarà molto da studiare a Borgo Panigale e sono diversi, nonostante i pronostici vedano la Nuvola Rossa come super favorita dell’anno, gli enigmi da risolvere: la convivenza traed Enea Bastianini, l’attesa di risposte dalla nuova moto in appuntamenti ufficiali e la decifrazione delle, nuovo format che debutterà, dopo la Formula 1, anche nella classe regina delle due ruote. Le parole died Enea Bastianini diin vista della MotoGP 2023 (Credit foto: MotoGP.com)“In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto ...

